大陸人氣男星蔡徐坤14歲時參加真人秀節目小有名氣，之後參加《偶像練習生》獲得第一名，2018年以限定男團NINE PERCENT身分出道，解散單飛後人氣更是火到不行。豈料，日前蔡徐坤卻被爆料和女子一夜情，對方懷孕還逼墮胎，掀起熱議；蔡徐坤沉默2天後，傳出他7月演唱會將如期舉行，讓網友都很驚訝，「這是安全下庄嗎？」

蔡徐坤26日被大陸娛樂狗仔「推理君江小宴」爆料，他曾和一名C女發生一夜情，時隔1個月女方發現懷孕了，詢問蔡徐坤該怎麼辦，他卻要女方墮胎，更請來母親介入處理；但蔡徐坤方被陸媒問及此事，第一時間僅回應「不知情」，之後都保持沉默。

截至今（28日），蔡徐坤在沉默2天沒正面公開發聲後，新加坡《新明日報》報導蔡徐坤演唱會主辦方透露，蔡徐坤工作室沒有取消的意思，所以7月15日演唱會如期舉行；但也語帶保留地說，「蔡徐坤方面或許這一兩天會有回覆」。

年僅24歲的蔡徐坤已是大陸頂流偶像，在限定男團解散後單飛成績更是亮眼，上遍各大音樂節，還被許多綜藝節目邀請，人氣相當火熱；如今爆出桃色糾紛，蔡徐坤形象雖然受到影響，但不少粉絲依舊力挺支持他。