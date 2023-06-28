中共解放軍日前進行多次環台軍演，甚至不斷有機艦穿越海峽中線，台海局勢也隨之升溫。對此，前海軍艦長呂禮詩28日就表示，「解放軍在繞島巡航的過程中，有幾個點很重要」，分別是「台灣東南海域的點」、「台灣東北方與那國島北邊的點」及「南海附近的黃岩島」，呂禮詩認為「現在中國大陸有了三艘航空母艦之後，就可以進入這三個位置，那就是反介入，中間就會變成區域拒止，簡單來說就是關門打狗」。

呂禮詩28日在廣播節目《財經起床號》中指出，第一島鏈是北起阿留申群島、日本群島、琉球群島，中接台灣島，南至菲律賓、大巽他群島的鏈形島嶼帶；而第二島鍊是指北起伊豆群島，經小笠原諸島、火山列島、馬利安納群島、關島、雅浦島、帛琉群島、哈馬黑拉島；最後第三島鏈是指北起阿拉斯加，經夏威夷群島延伸經某些美屬太平洋島嶼直至美國重要盟國澳洲、紐西蘭。

呂禮詩更提到，在2019年《經濟學人》就發表過一張圖，他當時就已經看到解放軍在繞島巡航的過程中，有幾個點很重要。呂禮詩指出，「其中一個點就是現在台灣東南海域的點；另外一個點是在台灣東北方與那國島北邊，釣魚台附近的海域，這兩個位置是1995、1996年飛彈危機時，美國航空母艦打擊群就位的位置」，呂禮詩更指出，「這兩個點有多重要，釣魚台的點從美國的角度來看，可以支援日本自衛隊的艦艇和飛機，東南海域的點可以支援關島北上來的美軍艦隊及戰機」。

呂禮詩更提到，「在南海附近還有一個點就是黃岩島，這個黃岩島跟永興島互為犄角，等於把從新加坡海軍基地上來的美國艦隊堵在那邊，甚至還可以堵得更前面」，呂禮詩最後更說，「現在解放軍的思維恰好打到美國，現在中國大陸有了三艘航空母艦之後，就可以進入這三個位置，甚至還可以向外推，那就是反介入，中間就會變成區域拒止，簡單來說就是關門打狗」。