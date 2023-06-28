台北農產運銷公司26日召開第14屆董監改選，台北市政府與農會派共在股東會拿下14席次的董事，農委會憤而退席使董事會流會。粉專「Linbay好油」指出，農委會見股權輸那麼多，就只提了9名董事，把股權集中期望黃向群搶下召集人。但台北市更大膽，提出14名的董事，集中股權在預計的董事長楊鎮浯上，讓楊當召集人，擋住農委會的以拖待變戰術。農委會主委陳吉仲大敗，只好放消息帶風向，這次操盤輸得相當難看。

Linbay好油今(28日)發文表示，農委會穩穩有10席的支持，如果扳回來2席，就12比11繼續保有經營權，但不只沒有上演逆轉秀，還以慘敗收場，甚至少掉了一名董事。他後來也去詢問了當天在場的人，才知道了到底發生什麼事，為什麼農委會只拿到9席的董事。

Linbay好油提到，這次競爭相當激烈，所以應有的股權大概都來參加了，來參加股東會的股權有99.6％這麼多，所以導致開會的時間拉長，而這些股份很清楚就是分屬兩個陣營，一個是農委會，一個是台北市及全國農會。股權一驗完，農委會的股權佔41％，台北市佔59％。如果照正常的分配，農委會就是10席董事，台北市佔13席。選董事一個是拿多席次，一個是拿最高票。如果拿不到經營權，就要拿下召集人，以拖待變。

他指出，農委會看到股權輸那麼多，一定會被拿13席的情況，就打算以拖待變，搶下召集人的位子，所以只提了9名董事，把本來第10名董事的股權集中在黃向群身上，期望他搶下召集人，這樣的話，拖到明年選完大概都沒問題。但台北市預判了農委會的預判，所以台北市用了更大膽的方式，反而提出了14名的董事，而且集中股權在預計的董事長楊鎮浯之上，讓楊當召集人，擋住農委會打算拖延的戰術。

「股權就那麼多，怎麼集中出一個高票？」他強調，北農是23名董事，要選上董事就要有4.16％以上的股權（100/（23+1）），農委會也是讓8席董事，都剛好分配4.17％的股權確定保證當選，剩下的7.6％的股權集中給黃向群去衝召集人。但這樣的分配反而被台北市完全預判，所以台北市的股權配法是每一個股權3.3％，然後集中19％的股權搶下召集人。這樣完全反制了農委會的搶召集人的策略，而且還多拿了1席董事。

Linbay好油直言，農委會最後不但沒有拿下召集人，而且還少了1名董事，大敗收場。上次改選農委會有14席董事，所以常董也拿了5席。這次換台北市拿了14席，台北市就要求依照上次那樣，台北市常董拿5席，農委會拿2席。農委會就退席讓臨時董事會開不了，然後開始做假新聞，說台北市要全拿常董。真相對陳吉仲而言不重要，重點是有媒體配合寫新聞，有網軍可以引用就好，這次北農經營權的操盤上，輸得相當難看。