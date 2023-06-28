陳零九將推出新專輯《Sing to L9VE》28日出席電台活動。被問及有關心「＃MeToo」風波、陳建州被指控性騷的新聞？他笑說：「有看新聞 ，但不干我的事。」被問及會借卸妝油？他直說：「我都向小賴借卸妝油，下次會記得自己買。」

他在感情中，自認都是會先跟對方講清楚，不會擔心對方暈船，「都是你情我願」，並憶起，19歲剛來住在台北時，當時有一個女性好友，「我們有講清楚，只是曖昧，因為我還沒有想要定下來，沒有想要交女友。」

陳零九2月與交往10年的呼呼分手，恢單4個月，仍在情傷中，有時候想到往日戀情還是會忍不住落淚，2人目前都保持聯繫、關心對方，因為他們之前一起養5隻貓，現在他負責養2隻貓，未來有望復合？他語帶保留：「這事情不會是近期發生，我還在了解我自己當中，算是找自己的狀態。」

他用心籌備新專輯《Sing to L9VE》預算高達千萬，遠赴冰島、美國拍攝新歌MV，表示，「這張花很多力氣、花滿多錢在做，算是我最喜歡的一張」，被問及在國外有豔遇？他說，在當地都忙著工作，完全沒有遇到豔遇，「我們在美國9天，拍了5支MV，每天都在拍。」