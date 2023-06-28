瑞士聯邦委員會周三拒絕魯格國防公司(Ruag AG)向烏克蘭出售96輛豹1A5主戰坦克(Leopard 1A5MBT)的請求，此一決定是出於瑞士的中立國地位。

防衛部落格(Defense Blog)報導， 聯士聯邦委員會解釋，基於瑞士的法律，軍事武器不能出售給交戰國，瑞士作為永久中立國，他們的中立國承諾與法律都必須彰顯可靠與效力。

這批豹1坦克共96輛，原本是義大利陸軍在使用，之後委託給瑞士魯格公司儲存，產權已屬於魯格公司。該公司提議，讓這些坦克送往德國進行翻新，然後運往烏克蘭。現在這個議案中斷了，再引發瑞士中立傳統的爭論。

豹1A5已相當老舊，使用的是105公釐主砲，防護力也是上世紀的水準，它無法與現代主戰坦克對抗，只能擔任步兵支援火力的任務。德國提供了烏克蘭近200輛豹1A5，目前只確定交付17輛，還沒有出現在戰場上。

自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，瑞士的中立地位一直受到挑戰，先前的爭議事件是35公釐砲彈的供應問題；德國提供烏克蘭十幾輛「獵豹」防空戰車(Gepard)，能夠極有效的打擊巡弋飛彈和無人機，大幅增進了烏克蘭的野戰防空能力，然而該防空戰車的主砲是2支瑞士奧瑞岡公司(Oerlikon )35公釐機砲，單支砲管的射速每分鍾550發，可見砲彈耗量之大。

德國提供烏克蘭獵豹防空戰車時，也附帶了25萬發的砲彈，一個月就耗盡了，接下來只能請求瑞士製作，瑞士政府也是以中立原則不同意，之後是同意其他公司可以自行生產砲彈，所以德國與挪威的兵工廠協助生產才算是解決此問題。

瑞士的長期的立場就是軍事中立，至今也沒有加入歐盟與北約，但他們願意配合歐盟制裁俄羅斯，這是他們現階段較明顯的表態。