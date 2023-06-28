長榮航空與Giorgio Armani合作的香檳色鵝卵石壓紋的硬殼包款。（陳祐誠攝）

長榮航空與Giorgio Armani合作的黑色軟式過夜包。（陳祐誠攝）

長榮航空與義大利品牌FURLA合作的長程航線豪華經濟艙過夜包，將推出第3版。（陳祐誠攝）

長榮航空今年邁向加入星空聯盟10周年里程碑，接軌國際又不忘深耕在地，今晚特以「十年星盟 在台深耕」為主題，移師台東發表全新機上餐點及服務用品，攜手頂級粵菜餐廳「与玥樓」及「akeruE Dessert」設計華麗又美味餐點，並與頂尖義大利品牌Giorgio Armani展開專屬合作，推出全新皇璽桂冠艙聯名過夜包。另備受好評的吳季剛Jason Wu皇璽桂冠艙睡衣及豪華經濟艙過夜包也再改版，全新機上餐及服務用品將於7月1日後陸續上線。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮與台東縣政府情誼深厚，多年來持續用行動展現對台東這片土地的熱愛，落實企業永續，除了連續10年認養台東奉茶樹，也投入資源支持台灣國際熱氣球嘉年華、池上秋收稻穗藝術節等活動，促進當地觀光市場。

同時，長榮航空跨界與業界頂尖的主廚及品牌合作，並將在地食材及具有台灣元素的餐點和用品提供給國、內外的旅客，讓旅客能夠體驗更多台灣精彩的特色。

長榮航空與連續3年獲得米其林推薦的「与玥樓」粵菜餐廳行政總主廚許文光合作，7月1日起提供BR12台北－洛杉磯全艙等旅客精心設計的粵式風華。

甜點則與「akeruE Dessert」主廚創始人平塚牧人注入新風貌，7月1日起BR12台北－洛杉磯皇璽桂冠艙旅客可享用到平塚主廚設計的前菜「螃蟹起司蛋糕」；於BR12台北－洛杉磯及BR18台北－舊金山的皇璽桂冠艙乘客，則能享用到甜點「毛豆奶酪」。

長榮航空與頂尖義大利品牌Giorgio Armani開啟首次專屬合作，為由台北出發的皇璽桂冠艙貴賓獻上品牌經典設計，優雅的香檳色鵝卵石壓紋的硬殼包款，內附Giorgio Armani的實用卡片夾；由國外返回台北的皇璽桂冠艙旅客則能擁有Giorgio Armani低調奢華仿日式榻榻米圖紋設計的黑色軟式過夜包，內附精緻的品牌鑰匙圈及零錢包，在旅程中讓旅客享有更優質尊貴的體驗。

過夜包內容物則提供美國天然品牌Malin＋Goetz保養品，所有產品均不含人工添加物，不做任何動物測試，此次除選用該品牌明星商品修護潤唇凝膠、滋潤效果持久的手與身體乳液外，更特選在乾燥機艙內最需要的臉部保濕噴霧，此2款過夜包將於將於今年11月起陸續提供於長程皇璽桂冠艙及桂冠艙旅客。

與義大利知名品牌FURLA合作，提供台北出發的長程航線豪華經濟艙旅客的過夜包，也將於今年年底推出第3版，帶來深受喜愛的品牌新色「煙燻藍」及「托斯卡豔陽黃」素面包款；而比利時流行品牌Kipling的合作，則提供返回台北的長程航線豪華經濟艙旅客的過夜包，將延續之前融合台灣代表性地標的設計理念，今年年底推出的第3版，將以台中國家歌劇院及高雄85大樓為主題，向國外旅客介紹台灣的特色景點。

自2019年首次合作以來就深獲全球旅客喜愛，兼具時尚及舒適的吳季剛Jason Wu皇璽桂冠艙睡衣，此次推出第3代改採帽T休閒款式，於上衣前方設計袋鼠口袋增加造型感，下身合身長褲提供綁帶設計方便調整鬆緊，推出2種顏色及3種不同尺寸，符合不同身形旅客的需求。發表會現場由大群舞者身穿該款睡衣帶來精采街舞表演，注入街頭年輕元素，將睡衣轉化成時尚單品。