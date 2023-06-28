2024總統大選戰況激烈，但藍營民調上卻暫時呈現落後態勢，引發藍營支持者焦慮。然而新北市長、國民黨總統參選人侯友宜27日早卻拋出震撼彈，稱已延攬國安會前秘書長金溥聰加入競選團隊。對此，前立委郭正亮28日就表示，「選題、節奏、說話方式、怎麼出手，金溥聰都非常厲害」，引發討論。

郭正亮28日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「金溥聰幫馬英九操過五次盤，全勝，馬英九兩次市長、兩次總統都是他操盤，還操了一次縣市長，總共五次，都是跟馬英九合作」，郭正亮也強調，「但任何人都一樣，我幫你操盤，你候選人不配合演出，那怎麼弄？他幫馬英九負責的不只導演，還有組織盤」。

郭正亮認為，「侯友宜的組織盤不會讓金溥聰操刀，可是基本上就是文宣盤確定了，但侯友宜要配合演出，因為這裡面有一些問題，比如選題、節奏、說話方式、怎麼出手，金溥聰都非常厲害」，最後郭正亮更說，「現在階段對侯友宜最重要的就是要下金句、要有標題，當專家進駐要幫你設計節奏、金句、話題等等，就要全面配合人家，也包括侯友宜的公務員競總，一定要心服」。