今年漢光卅九號演習實兵操演，將首度移師桃園國際機場進行反空降、奪回機場操演科目，這也是國軍有史以來第一次在國際機場進行操演，根據國防部與民航局協調後，正式拍板將於7月12日、19日實施預演，並在26日正式操演，據了解，操演時間都安排在上午，為避免影響太多航班，操演時間將壓縮在一個小時內，近日將發布國際飛航通報。對此，前立委蔡正元28日就表示，「這樣的情況之下不是保衛機場，那沒有用，要保衛的是灘頭，讓人家反登陸」，引發討論。

蔡正元28日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「我們就事論事，在所有的兵推裡面，在模擬中國大陸解放軍攻台第一步驟是萬箭齊發，不是飛機下降，萬箭齊發是長程多管火箭砲及導彈，一定會攻擊台灣所有的重要地點，第一個被攻擊的就是機場跑道，要讓你飛機不能起降；第二個打海港；第三個打發電廠，讓你無法輸送電力，讓你通信喀嚓一下都沒有了，這樣一下桃園機場的跑道就不能用了，這樣的情況之下不是保衛機場，那沒有用，要保衛的是灘頭，讓人家反登陸」。

蔡正元更說，「所有的空軍基地也在第一時間就消失了，所有兵推的假定，台灣的海空軍第一時間就喪失了作戰能力」，而在今年5月時，外傳國軍漢光39號演習將依美方想定首推開設空中安全走廊「撤僑」等項目，國防部當時澄清，「撤僑」、開設「空中安全走廊」等內容，均非演練課目，媒體報導與事實不符。

蔡正元認為，「為什麼還要開闢一條空中安全走廊？這時候美軍的直昇機和F-35可以直接起降，這種撤僑北京會給美國在緊張時刻，空出一個撤僑的地方，這時候才要保衛機場撤僑的飛機安全起降，才有這種演習，這不是保衛台灣也不是機場，是保衛美國人在台灣」而對於國防部的否認，蔡正元最後直呼「這時候能講實話嗎？」