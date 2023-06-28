有著「微風女神」稱號的郭源元今(28日)在臉書上對「#MeToo」風波發聲，在社群上寫下逾千字長文，揭露黑人陳建州對她「強迫索吻」、「丟床上強壓」等性騷行為。對此，郭源元經紀人接受媒體訪問時回應：「看到也很心疼，覺得她很堅強，平常源元是個很好的人，對公司同事也很好。」

近日，大牙在臉書上指控遭黑人陳建州性騷後，在社群上掀起一陣討論聲浪，而陳建州夫妻也不忍喊告，透過陳建州經紀人，釋出正式提告聲明和民事起訴狀。對此，大牙也在臉書上正面回應：「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見。」

女星郭源元稍早之前，也對「#Me Too」風波發聲，以逾千字長文，揭露陳建州對她「2度騷擾」的舉動，她指出第一次是在辦公室等待期間，被他突然從後面環抱起來，雙腳離地，並直到應他要求親吻其臉頰後，才被放開；其二則是對方以「送衣服及鞋子」為由，邀請她見面，而後被帶入陳建州家中的房間，並被丟在床上「強壓」，直到她放聲大哭，黑人才像是突然醒來，變回有禮又溫柔的「放過她」。對此事件，郭源元經紀人接受媒體訪問時回應：「看到也很心疼，覺得她很堅強，平常源元是個很好的人，對公司同事也很好。」

相關貼文PO出後，在網上掀起熱議論，其底下留言區中，也可見到大牙發聲：「我哭了，我懂妳的害怕，我哭了，原來他的魔爪伸這麼長！好心疼妳，我不是一個人，妳也不是一個人。」而大牙老公阿廖師隨後也現身感謝：「謝謝妳的勇敢」。

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