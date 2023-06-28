美、日、菲等國首次在南海舉行三邊聯合軍演，中國大陸跟俄羅斯也舉辦聯合軍演。另外，國防部27日表示，晚間23時許，偵獲2艘俄羅斯籍護衛艦，由南向北航經我東部海域。前海軍艦長呂禮詩不禁表示，其實沒發生什麼事，至於中俄軍演為何不斷穿越宮古海峽，然後到達菲律賓海，針對的就是美國、日本、法國、加拿大的演訓。

針對俄2艘護衛艦現身台灣東部海域，呂禮詩今(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，其實沒發生什麼事，只是因為我們一天到晚喊著「抗中保台」，中國大陸跟俄羅斯一起軍演，大家就覺得俄羅斯來了，我們是不是要「抗俄保台」？

呂禮詩接著指出，關於中俄聯合戰略巡航，6月6日的第一天，飛機不是從俄羅斯飛出來，而是直接從中國大陸飛出來，中國大陸跟俄羅斯展開戰略合作、協作。至於中俄為何不斷穿越宮古海峽，然後到達菲律賓海，針對的就是美國、日本、法國、加拿大的演訓。

呂禮詩不禁表示，人家都是準備好了。我們準備的永遠都是騙人的話，都是告訴大家「妥當」、「不要怕」，這是沒有用的。