民眾黨主席柯文哲 28 日上午與華府智庫新美國安全中心 (Center for a New American Security CNAS)「下一世代國安領袖計畫」(Next Gen)訪團會面，雙方就國防安全、經貿及總統大選議題交換意見。他認為，台海若發生衝突，首當其衝地恐怕是網路攻擊，政府應該多注入資金來發展資安。

該訪團由前美國國務院全球事務次卿杜布蘭斯基(Paula J. Dobriansky)大 使率隊，民眾黨立委吳欣盈、祕書長周台竹及智庫執行長徐文路也一同與會。

柯文哲表示，美國是台灣最重要的戰略和經貿夥伴，在安全議題上除了延續台美合作外，台灣也須建立自身防衛能力，落實全民國防準備，並提高國防預算至 GDP 的 3％來因應。

針對經貿問題，柯文哲則強調目前台灣 ICT 產業因出口免稅而獨大已造成產業失衡，再加上台灣因與中國簽訂 ECFA，貨品輸出享有關稅優惠，台灣對中國的貿易依存度始終居高不下，若要平衡此情況，應該讓台灣加入多邊化的經濟組織。

吳欣盈也補充，政府應鼓勵民間企業多方交流，以突破台灣在國際經貿合作上的困境。

除了國防安全及經貿議題，會談中柯文哲也特別重申台灣應重視資訊安全的保護。他認為，台海若發生衝突，首當其衝地恐怕是網路攻擊，政府應該多注入資金來發展資安。

被問及對國民兩黨的喜好程度，柯文哲表示，自身對於國、民兩黨都不滿意，創立台灣民眾黨的目的是希望給台灣人民另外一種選擇，民眾黨在年輕族群獲得較高的支持度，可以反映出台灣社會對於選舉總是陷入意識形態之爭感到疲乏，目前台灣主流民意仍是希望「維持現狀」以求台海穩定。

柯文哲也不諱言，下一任台灣總統不好當，如何確立台灣的內部共識會是首要挑戰。