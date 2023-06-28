女星大牙（周宜霈）昨（27日）在臉書發長文揭露黑人陳建州私下狼行，2012年她還是黑澀會美眉時期遭性騷擾，男方卻否認還喊告，甚至揚言要大牙賠償千萬。沒想到今（28日）晚間「微風女神」郭源元在臉書發千字文指控黑人企圖性侵，她更表示自揭傷疤的原因是不想讓大牙只有一個人。

郭源元今晚在臉書揭露過去可怕的2次經歷，曾被黑人帶到辦公室強抱襲吻，第二次黑人直接把她載回家，強行抱她丟上床，還是他與范范（范瑋琪）的主臥室裡，再被拋到另一張床；過程中郭源元還感覺到他的下體，讓她覺得非常噁心，直到她放聲大哭黑人才恢復「有禮又溫柔」的樣子，送她回家。

之後這些年間郭源元還是有與黑人共事的時候，但她也把自己過得看似若無其事，她覺得很抱歉的是，在一次換手機後證據都消失了；而在近期的MeToo運動中，她知道大家都希望壞人踢到鐵板，但我們都不想成為那塊鐵板，畢竟好不容易安撫了受傷的自己，在平靜日子下選擇說出來有多難受。

郭源元表示願意發聲是不想讓大牙只有一個人。（圖／摘自郭源元IG、大牙周宜霈IG）

郭源元知道當那塊鐵板很不容易又痛苦，也對當鐵板的每一位感到欽佩、心疼和敬佩，還不忘對大牙說一聲，「大牙，辛苦你了」；而郭源元表示這件事在心裡早就過了，但她現在決定說出來的原因只有一個，「就是我不想讓大牙只有一個人」。

大牙看到郭源元的發聲，也在底下激動地表示，「我哭了，我懂妳的害怕，我哭了，原來他的魔爪伸這麼長！」，表示很心疼郭源元，也跟她說，「我不是一個人，妳也不是一個人」。

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