藝人大牙(周宜霈)27日在社群平台控訴2012年與前老闆「陳先生」一同至香港錄製節目，沒想到晚間回飯店時，被硬闖房間並意圖不軌，對此，陳建州否認指控，並貼出律師聲明求償1000萬新台幣，雙方陷入各說各話的局面，不過大牙不願忍耐，晚間再度發文，放話：「法院見」，湧入許多藝人支持，老公阿廖師也現身給予鼓勵。

陳建州在大牙發文後，第一時間否認，強調「內容純屬虛偽不實」，並表示基於惡意造謠零容忍的立場，決定向臺北地方法院提起民事訴訟，並向大牙求償1000萬元，同時要求在臉書刊登道歉啟事，老婆范瑋琪則轉發律師聲明，表達支持陳建州的立場。

見此，大牙晚間6點半再度發聲，發出黑底白字文，沉重寫下：「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢」，隨後向陳建州隔空喊話：「法院見」，文章曝光後，羽球教練老公「阿廖師」在底下現身，暖心地說：「這次有我陪妳」，許多藝人也紛紛支持，女星黃云歆寫下：「加油！任何時候需要我，我都在，陪妳到底」，曾智希鼓勵：「抱」，許仁杰回覆：「一切交給法律來處理，支持！」並吸引超過10萬網友點讚、逾萬則留言聲援。

大牙日前表示這起案件發生在11年前，與陳建州去香港錄節目，未料回飯店後，陳建州向她索取房號，她當時認為男方經紀人也有跟來，便給了號碼，之後回房洗澡到一半，陳建州來找她，原本只開一條縫，未料竟被硬闖，僅穿一件浴袍的她，被男方從背後環抱，接著對她求歡，最後多次拒絕才未讓對方得逞。

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