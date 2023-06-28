男星「黑人」陳建州被前員工、女星「大牙」周宜霈指控11年前性騷，今（28）日黑人和妻子范瑋琪透過律師發出聲明，表示已提民事訴訟請求賠償1千萬元新台幣，沒想到「微風女神」郭源元也分享被黑人性騷經歷。對此，網紅陳沂分析，「看來黑人真的很喜歡從背後環抱！」更勸黑人不要急著回應，「要不要等所有受害者爆完，一起提告比較方便？」

大牙先前指控遭黑人性騷，稱當時她身上只穿浴袍、黑人趁機闖入房間提出邀約，「他一把從背後環抱」，大牙掙扎著被抱到床上，幸好最後拖延到黑人願意離開；稍早郭源元也公開被黑人兩度性騷的經歷，第一次是在辦公室，「黑人從後面環抱起我，轉身坐上他的辦公椅」，這次她親了臉頰才逃脫，第二次則是在黑人家，「我餘光看到他把東西放靠牆，我才要轉身想說怎麼了，他整個人壓上來環抱住我」，最後放聲大哭後才逃離。

對此，陳沂指出，「看來黑人真的很喜歡從背後環抱！也喜歡利用工作之便求歡，求歡失敗再裝沒事」，陳沂好奇，黑人對郭源元指控是否也會跟范瑋琪發表聯合聲明，提告求償1千萬？更對黑人提出建議，「要不要等所有受害者爆完，一起提告比較方便？」

針對大牙指控性騷擾，黑人先前和范瑋琪發出聯合聲明，稱大牙指控「內容純屬虛偽不實」，兩人向台北地院提起民事訴訟，「請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣壹仟萬元，更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽」；大牙則公開回應，「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見」。

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