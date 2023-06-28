網紅李伊妍指控資深藝人廖峻性騷，卻因說詞反覆導致大逆風，緊急關閉臉書，前者28日召開記者會，一度情緒失控崩潰痛哭，然而大家仍一面倒挺廖峻，不少網友都在記者會影片留言「連一滴淚都沒流出來」。

李伊妍召開記者會，控訴廖峻露下體、襲胸，還握有一堆《風水世家》女星裸照，多次講到激動處，情緒失控，崩潰不已，卻被網友抓包雖然表情看似痛苦，但直到最後一滴眼淚都沒掉下來。

李伊妍上周被砲轟到關閉臉書，卻曾表示自己沒有說是廖峻，反稱是錦德對號入座，遭網友霸凌才會刪除文章，說法反覆。(圖／李伊妍臉書)

不少網友紛紛在留言區開酸：「哭不出來就不要裝哭了，看得好尷尬」、「演技是遺傳自媽媽的嗎」、「有當孝女白琴的天賦，帶著哭腔卻沒有一滴眼淚」、「所以我說她還錢了嗎」、「先把欠前男友的還清吧」、「這演技紅不起來滿合理的」、「先解釋詐欺前科吧」、「可以先跟妳媽re好稿嗎，兩邊完全對不起來」。

至於LINE傳訊跟廖峻道歉，女方稱當時LINE都是由母親代回，而母親以為她說的是秦偉，才會一直傳訊跟廖澄清，解釋，直到後來才知道女兒說的是廖峻。但與李伊妍日前在臉書說沒有說是廖峻，是廖錦德自己對號入座的說法又明顯有出入。

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