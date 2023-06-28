男星陳建州（黑人）近日遭大牙（周宜霈）指控性騷擾事件，他第一時間否認，隔天陳建州連同妻子范瑋琪發出律師聲明稿，要求大牙賠償1000萬元，還要大牙在臉書上道歉，大牙卻絲毫不退縮表示「法院見」，曾是黑澀會美眉的甜兒也發聲力挺。

曾在黑澀會美眉的甜兒（鄭倢伃、Angela）雖然已經退出演藝圈，但她看到新聞後在限時動態聲援大牙「大牙，謝謝妳勇敢地站出來，我自己有兩次被性騷擾的經驗都是最親近的人」，她表示在國外生活十幾年了，都沒有看台灣新聞，是最近很多朋友傳大牙與黑人的新聞給她才知道。甜兒直言「很多人都不敢相信，或當沒事，還說是我愛幻想」，所以她也想了很久要不要對這件事情做出反應。最後她說「我覺得台灣的社會，不對的事應該要爆出來！忍著只是讓更多人，尤其是女性受害，我們再也不是受害者，我們是Survivor（倖存者）」。

甜兒已經退出演藝圈在國外生活，但她仍力挺大牙。（圖／甜兒提供）

大牙27日在臉書發布長文，內容描述11年前她和黑人陳建州去香港錄節目，準備梳洗時黑人突然來她房間，並且背後環抱住她，拒絕對方後黑人回應「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」大牙表示只把他當哥哥，黑人卻說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」。不過黑人透過律師聲明大牙的指控毫無根據、全屬虛偽不實，他行事坦蕩，如果有行為缺失絕對願意積極面對，隔天直接向大牙提出民事訴訟，要求大牙公開道歉並賠償1千萬元，大牙則不退縮強硬表示「法院見」，28日模特兒郭源元發文揭露曾被黑人性騷，目前黑人還未針對新指控做出回應。

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