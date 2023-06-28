CSRone創辦人暨總經理嚴德芬表示，淨零轉型的推動需要仰賴不同專業背景、技能與角色的努力，顧問輔導單位存在的核心，就是為企業組織注入多元的切角與觀點，拓展商業視角的廣度、深化策略行動的厚度。

親自赴美領獎的CSRone總監陳建佑指出，「我們已經進入一個『系統性危機 （System Crisis）』的時代，組織轉型是必然！」，由於全球淨零排放目標的時程非常明確，CSRone以企業顧問身份，提出關鍵五大核心，作為企業組織有效加速淨零轉型的指南，包括：

【鑑別】資源有限，專注於「實際」影響企業營運核心氣候風險；企業應避免迷失於五花八門的ESG議題字詞中（ESG Alphabet soup），而模糊失焦於自身需優先管理的項目。企業應定錨關鍵議題並設立目標、管理，絕對是企業組織永續經營不可或缺的重要環節。

【衡量】定期追蹤，以指標數據驅動最佳決策。建議營運單位除了定期關注資訊數據的蒐集之外，更需將目光放在「數據品質」上，以特定目標成立工作小組，把淨零倡議與績效皆納入優化範疇中，讓相關的策略有所依據，來驅動最佳決策。

【設定】願景設定，確認淨零推動模式並設定具有野心的目標。相比紙上談兵的永續承諾、宣示與新聞稿，利害關係人更關心議題如何被妥善管理，做了哪些實質行動以減緩衝擊、創造正面影響。因此，企業組織擬定明確的短、中、長期之量化目標，可促使內部依循明確方向推動或發起相關行動並且能更具體的對外部進行有效溝通。

【透明】資訊揭露，定期公開進度成果報告並開放回饋。閉門造車絕非落實淨零轉型落實的好方法，公開揭露推動成果，並大方蒐集回饋以內部優化與檢討，才能有效幫助組織避開營運盲點。不過，在陳建佑所帶領的團隊輔導過程中同樣認為，公開揭露的透明資訊，絕非指涉大肆宣揚的行銷宣傳，而是「強調事實（Verification）與「平衡報導（Balance）」的資訊。

【引領】價值鏈引動，建立供應鏈彈性並向外拓展影響力。在氣候策略推動的進程中，企業組織於範疇三的議合溝通與行動，將是影響淨零轉型目標能否成功的關鍵環節。應步強化供應商與承攬商的議合，驅動價值鏈中最為關鍵的營運夥伴，在回饋自身減排效益的同時，也能拓展影響力，更貼近社會共榮等永續發展目標願景。