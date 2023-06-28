上述路線為交通部示範計畫核定單一路線車輛數最多，且路線縱貫台北市的南區到北區，是巿內路線最長的幹道公車。此幹線採用示範三型電動巴士，不僅能提升服務品質，車上配置智能駕駛儀表（HMI）、車道偏離主動性輔助系統、盲區偵測、環視、酒精偵測及防追撞警示等智慧化車輛行駛安全系統。

大南汽車將藉由此48輛電動巴士的運行，每年減少約2,890公噸的碳排放，為台北市節能減碳，做出貢獻。

華德今年2月首家完成交通部示範計畫要求的十項國產化認證。此批電動巴士搭載國產化動力馬達與驅控器、車道偏移輔助系統（LKA）等多項智能ADAS，及CCS1智能充電機，真正實現量產上路運行的示範三型車型。

華德說，上述車型配置車王電子（1533）自主研發關鍵零組件，包含主動式電池平衡系統、取得ECE-R100-2的液冷電池PACK安全認證，車輛控制器（VCU）、高低壓分電器（PDU） 、車身控制器、多功能車規閘道器、高壓線束、TPMS等主要零組件。

華德的車體生產，採用全球首創車身骨架自動化電弧焊接系統，以機械手臂輔以視覺焊道追蹤系統，進行車身骨架焊接。至於大南汽車全新建置的智能充電場站，由華德整體設計，年後開始承包施工，本月正式合法啟用。

上述場站全區搭載太陽能板、120kW CCS1雙槍充電機、儲能櫃及華德動能子公司銓鼎科技開發的充電智慧排程管理系統，可透過遠端電腦按個別車輛所需里程、剩餘電量及排班自動運算，來完成充電程序。這不僅讓充電場站的台電契約容量有效降低至少35％，減少人工充電管理及基本電費支出。

由於2030年市區公車全面電動化，為政府既定政策，華德動能將與大南汽車攜手持續為市民達成舒適、零排放、低噪音及行駛更安全的公共運輸系統。