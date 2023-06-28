ALYSSA THOMAS CAN'T BE HUMAN 🤯@athomas_25 is the 1st player in WNBA history to record back-to-back triple-doubles, Thomas is also the 1st player in WNBA history to reach 5 career triple-doubles#MoreThanGame pic.twitter.com/Bqhc5Tmz2i — WNBA (@WNBA) June 28, 2023

美國職籃女將湯瑪斯（Alyssa Thomas）成為WNBA史上首位連續兩場大三元的球員！湯瑪斯目前效力康乃狄克太陽隊，她是聯盟歷史的大三元女王，生涯達陣5次，同時是首位在聯盟總冠軍賽演出大三元的女將。此戰她拿下11分10籃板10助攻，還有4抄截1火鍋，但是紐約自由人以89比81擊敗太陽。

太陽前一場湯瑪斯拿了14分11籃板12助攻，本季還有一場13分15籃板12助攻，單季、單周3度大三元都是新紀綠。

湯瑪斯是身高188公分的前鋒，她場均14.6分、10.4籃板、8.0助攻，出類拔萃的全面身手宛如NBA「大三元之王」韋斯布魯克（Russell Westbrook），本季還有12次達成得分籃板的「雙十」。單季兩次大三元的女將，除了湯瑪斯之外也僅有尤內斯庫（Sabrina Ionescu）和兩屆MVP帕克（Candace Parker），帕克被譽為史上最強女籃球員。

帕克去年表示，她認為女籃正在改變，以後有能力長時間持球的playmaker會愈來愈多，遲早大三元不會再那麼稀有。相較於男籃NBA，其實WNBA整體命中率並不差，上季平均投籃命中率44.2%、外線34.6%，甚至罰球命中率79.4%還超過NBA的78.2%。主要是女籃只打40分鐘（每節10分鐘），攻防數據當然不可能和48分鐘的NBA相比，打法也更偏向團隊。