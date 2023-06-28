長榮航空加入星空聯盟十週年，今晚以「十年星盟 在台深耕」為主題，首次移師台東發表全新機上餐點及服務用品，發表與頂級粵菜餐廳「与玥樓」行政總主廚許文光及「akeruE Dessert」平塚牧人主廚創始人合作的新菜，並與Giorgio Armani推出全新皇璽桂冠艙聯名過夜包；備受好評的吳季剛Jason Wu皇璽桂冠艙睡衣也再改版，全新機上餐及服務用品將於7月1日後陸續上線。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空與台東縣政府情誼深厚，多年來持續用行動展現對台東這片土地的熱愛，落實企業永續，除了連續十年認養台東奉茶樹，我們也投入資源支持臺灣國際熱氣球嘉年華、池上秋收稻穗藝術節等活動，促進當地觀光市場。同時，長榮航空跨界與業界頂尖的主廚及品牌合作，並將在地食材及具有台灣元素的餐點和用品提供給國、內外的旅客，讓旅客能夠體驗更多台灣精彩的特色。

長榮航空為此次發表會打造三個分別以熱氣球、機艙及奉茶樹為主題的20呎貨櫃做為舞台背景，搭配絢麗的燈光投射以及舞者精采表演，帶來一場無與倫比的時尚展演。現場打造專屬展間展示此次發表的機上餐食及服務用品，讓民眾可以仔細欣賞每項新品背後的故事，深入了解長榮航空專注的每一個細節。在發表會結束後，長榮航空會將貨櫃移轉至台東轉運站周邊空地，成為期間限定的裝置藝術，吸引更多人前來觀光。

連續三年獲得米其林推薦的与玥樓頂級粵菜餐廳，總舵手許文光行政總主廚與長榮航空首次合作，自7月1日起提供BR12台北飛往洛杉磯全艙等旅客精心設計的粵式風華，皇璽桂冠艙的主菜「蠔皇北菇乾鮑 醬燒牛小排 臘味蔭油炒飯」選用頂級乾鮑，滋味濃郁豐醇，口感柔軟宛如溏心，開胃美饌「藤椒干貝 果醋醃蘿蔔 烏魚子老娘黑叉燒」中的烏魚子老娘黑叉燒，以粵菜中經典的老娘汁燒製黑叉燒，搭配烏魚子，感受一口咬下後迸出的山珍海鮮滋味，搭配湯品「黑蒜花膠雞湯」及甜點「芝麻燒餅 楊枝甘露」。豪華經濟艙的旅客可品嘗前菜「陳醋雲耳 梅香番茄 藤椒杏鮑菇」及主菜「蛋黃獅子頭佐配藜麥飯」，同時提供經濟艙的旅客前菜「藤椒杏鮑菇」及主菜「鮮蝦豉油皇炒麵」，全艙等旅客皆可享用粵菜精華。

akeruE Dessert主廚創始人平塚牧人於2014年帶來盤飾甜點，為台灣甜點注入新風貌，其無框架的料理風格顛覆大眾對於甜點的想像，在食材的使用上跨越了鹹與甜的界線。自7月1日起BR12台北飛往洛杉磯皇璽桂冠艙旅客可享用到平塚主廚設計的前菜「螃蟹起司蛋糕」，這道料理使用了從北海道空運松葉蟹，搭配蘋果片及鮭魚卵，融合起司蛋糕的綿密柔滑；於BR12台北飛往洛杉磯及BR18台北飛往舊金山的皇璽桂冠艙，則能享用到甜點「毛豆奶酪」，這一款承載著平塚主廚兒時記憶的滋味，把毛豆做成奶酪，搭配味噌香緹與抹茶米香，帶來更多風味與口感的層次。同時，akeruE Dessert更把「Mood pairing」的概念帶到空中，由亞洲50最佳酒吧Bar Mood創始人吳盈憲操刀，每一季都有不同的liquid pairing，本季特別精選來自杉林溪 1600 公尺高海拔金萱，手工採摘的台灣金萱菁萃茶，獨特的牛奶糖香甜氣息，口感清爽又香醇滑順，帶來美好的飛行「食」光。

此外，長榮航空也將台灣在地的美味食材如台東池上米、宜蘭櫻桃鴨、屏東活菌豬、石斑魚及花蓮木鱉果融入機上餐點，讓這些在地食材能搭著長榮航空航班推廣到國際。

長榮航空也與世界聞名的頂尖義大利品牌 Giorgio Armani開啟首次專屬的合作，為由台北出發的皇璽桂冠艙旅客貴賓獻上品牌經典設計-優雅的香檳色鵝卵石壓紋的硬殼包款，內附Giorgio Armani的實用卡片夾；由國外返回台北的皇璽桂冠艙旅客則能擁有Giorgio Armani低調奢華仿日式榻榻米圖紋設計的黑色軟式過夜包，內附精緻的品牌鑰匙圈及零錢包，在旅程中讓旅客享有更優質尊貴的體驗。

過夜包內容物則提供美國天然品牌Malin＋Goetz保養品，所有產品均不含人工添加物，不做任何動物測試，此次除選用該品牌明星商品修護潤唇凝膠、滋潤效果持久的手與身體乳液外，更特選在乾燥機艙內最需要的臉部保濕噴霧，此兩款過夜包將於將於今年11月起陸續提供於長程皇璽桂冠艙及桂冠艙旅客。

長榮航空與義大利知名品牌FURLA合作，提供台北出發的長程航線豪華經濟艙旅客的過夜包，也將於今年年底推出第三版，帶來深受喜愛的品牌新色「煙燻藍」及「托斯卡豔陽黃」素面包款；而比利時流行品牌Kipling的合作，則提供返回台北的長程航線豪華經濟艙旅客的過夜包，將延續之前融合台灣代表性地標的設計理念，今年年底推出的第三版，將以台中國家歌劇院及高雄85大樓為主題，向國外旅客介紹台灣的特色景點。

自2019年首次合作以來就深獲全球旅客喜愛，兼具時尚及舒適的吳季剛Jason Wu皇璽桂冠艙睡衣，此次推出第三代改採帽T休閒款式，於上衣前方設計袋鼠口袋增加造型感，下身合身長褲提供綁帶設計方便調整鬆緊，推出兩種顏色及三種不同尺寸，符合不同身形旅客的需求。發表會現場由大群舞者身穿該款睡衣帶來精采街舞表演，注入街頭年輕元素，將睡衣轉化成時尚單品。