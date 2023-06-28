但隆銘綠能因淨值偏低，加上被會計師出具經營能力有重大不確定性，仍採全額交割及分盤集合競價交易，因此隆銘綠能四（30184）也同步採應先收足款券的全額交割交易及分盤集合競價交易，每30分鐘撮合一次。

推動ESG火車頭 林修銘：證交所三大平台陸續上路
在岸人民幣收跌354基點 創逾七個月新低
《櫃買市場》永立榮送件申請登錄興櫃戰略新板
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