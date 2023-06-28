但隆銘綠能因淨值偏低，加上被會計師出具經營能力有重大不確定性，仍採全額交割及分盤集合競價交易，因此隆銘綠能四（30184）也同步採應先收足款券的全額交割交易及分盤集合競價交易，每30分鐘撮合一次。
隆銘綠能四6/30恢復櫃檯買賣 仍列變更交易
隆銘綠能 (3018) 日前補公告申報今（2023）年第一季財報，證交所已公告，隆銘綠能自30日起恢復買賣。櫃買中心表示，隆銘綠能有擔保轉換公司債（隆銘綠能四，代號：30184）自6月30日起恢復櫃檯買賣。
隆銘綠能 (3018) 日前補公告申報今（2023）年第一季財報，證交所已公告，隆銘綠能自30日起恢復買賣。櫃買中心表示，隆銘綠能有擔保轉換公司債（隆銘綠能四，代號：30184）自6月30日起恢復櫃檯買賣。
但隆銘綠能因淨值偏低，加上被會計師出具經營能力有重大不確定性，仍採全額交割及分盤集合競價交易，因此隆銘綠能四（30184）也同步採應先收足款券的全額交割交易及分盤集合競價交易，每30分鐘撮合一次。
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