辰亞能源28日舉辦彰濱崙尾東三號海上型太陽能電站完工典禮。該太陽能電站作為崙尾東一號暨二號電站的擴延，設置面積總共246公頃，裝置容量達到248MW（百萬瓦），成為全球目前最大的海上型太陽能電站。這不但能提供超過8.3萬戶家庭所需一年用電量，更預計可減少相當於456座大安森林公園的減碳量。

由於丸紅在全球的綠能發展經驗，及辰亞開發水面型太陽能電站的實績，此次彰濱崙尾東三號海上型太陽能電站的建置，除由股東的辰亞、中國人壽、全球人壽，及新光人壽共同投資，更吸引中信銀、永豐銀行及兆豐銀行三家本土金融業者參與融資合作，可說是綠色金融行動方案的具體落實。

與會的經濟部工業局副局長楊志清表示，太陽光電是台灣達成2050淨零碳排的重要電力來源，崙尾東三號海上型太陽能電站的啟用，可望為國內業者提供更充份的再生能源，接軌國際永續發展趨勢，以強化國家產業競爭力。至於全球最大海上型太陽能電站啟用，象徵台日攜手邁向永續社會。

辰亞母公司、日本丸紅株式會社電力本部長原田悟表示，隨著全球愈加重視氣候變遷的影響，如何開發乾淨、零碳排的能源，成為永續發展的關鍵問題。彰濱崙尾東三號電站的完工，除展現丸紅在光電工程技術上的實力，也象徵了日台攜手邁向永續社會的友誼。 由於三號電站相較一號暨二號電站的案場位置，更鄰近外海，受到的海流及浪高更大。因應此狀況，辰亞能源總經理游祥益指出，團隊特別設置擋浪設施，根據結構力學加強整體案場的結構，並透過水上摩托車的牽引，在多變的天氣與潮汐下，逐步安裝、定位太陽光電模組。

辰亞能源董事長目賀田好弘認為，這不僅證明水面型太陽能與生態共存的可能性，也是對公司努力實現生態與綠能發展共榮的肯定，而落實綠色金融行動方案，辰亞還攜手銀行壯大綠能產業。

目賀田好弘透露，未來公司且會以案場全面簽署企業購售電合約（CPPA）為目標，將更多綠電轉供予有需求的企業，協助企業達成RE100，及ESG等核心指標，強化台灣企業在國際的競爭力。

丸紅也將以辰亞在彰濱海上型太陽能電站的設置經驗為基礎，進一步佈局儲能系統，為現有的太陽能發電系統提供調節電力輸出的解決方案，藉此提高再生能源供電的效率，以打造更穩定的綠能供應鏈。