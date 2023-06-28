民眾黨黨主席柯文哲28日前往台中大安阿聰師芋頭文化館參加觀光座談會，傾聽中部業者聲音。（陳淑娥攝）

民眾黨黨主席柯文哲28日台中行，首站抵達大甲鎮瀾宮參香後，接著前往大安阿聰師芋頭文化館參加觀光座談會，傾聽中部業者聲音。有業者提出目前與對岸交流的團體只剩下宮廟；柯文哲表示，絕大多數的仇恨都是製造出來的，仇恨是政治動員最便宜有效的工具，3個總統候(參)選人，如果賴清德當總統，經濟一定不好。

柯文哲今天下午至大安阿聰師芋頭文化館參加觀光座談會，台中市產業故事館發展協會理事長吳佩娜召集中部20多家觀光產業與會提出議題，並進行雙向交流。

業者提到，在數位發展的國家政策下，數位部皆啟動數位化與智慧化，是否可提列以觀光工廠為示範性進行數位化與智慧化的輔導專案，推動成為永續數位台灣。

柯文哲表示，全台灣人民如果都使用記名悠遊卡，有電子帳戶，補助就方便，新加坡使用無線電子交易，台北市過去預算編1000萬，新加坡一年預算4億，合併交通局與文化部，變成文化觀光部，國家最重要的在執行力。

另台中國際機場尚無國際機場規模，目前兩條跑道，其中一條為軍民共用且有宵禁，尚無法成為國際機場，是否有解方？柯文哲說，小港機場也有宵禁，只有桃園機場沒有，有人問松山機場可不可以廢掉，想廢隨時都可以廢，現在有高鐵，交通很方便，且目前航班集中在桃園國際機場。

針對台灣國際觀光發展應該以容納百川，對於大陸觀光市場相鄰國家都積極爭取，台灣不應刁難與政策性限制來客，實為不智。柯文哲回應，主張開放，一定沒有問題。

在雙向交流部分，台灣華夏兩岸經濟文化交流協會理事長孫上惟表示，目前與對岸交流團體只剩下宮廟，請柯主席回應兩岸的議題。

柯文哲表示，絕大多數的仇恨都是製造出來的，當台大醫生的時候，接到病人也沒有分黨派，仇恨是政治動員最便宜有效的工具，3個總統候選人，如果賴清德當總統，經濟一定不好；如果中共把賴清德當選當作是台獨勢力成功，面子掛不住。兩岸之間本來就沒有什麼大問題，有困難就喬一下。