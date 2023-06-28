「微風女神」郭源元今（28日）發長文控訴遭到黑人陳建州性騷，其中一次更被帶到家中，把她丟到床上，途中還聽到黑人說「喔這張床不可以」，讓她直覺反應「這是他與范范的主臥室」。

郭源元控訴黑人已送衣服鞋子為由，將她帶到家中，並透露，從停車場進電梯時，黑人先按樓層讓她先上樓，「現在想起來，是因為不想被電梯監視器留下一起上樓的畫面吧？」

她連忙推託要回家，但黑人仍到一杯威士忌逼她喝，為了趕快離開，她趕緊喝一大口，黑人才起身去拿東西，沒想到她拿完東西準備離開時，「他整個人壓上來環抱住我。」

郭源元表示自己被很輕易地抓抱起來進一間房間、丟上床，驚慌掙扎時黑人非常開心，還聽到黑人說「喔這張床不可以」，讓她腦海瞬間閃過這句話的理解，「這是他與范范的主臥室」。接著，她又被抓抱起來，到另一個房間，拋到另一張床上。

而在整個抓抱掙扎的過程中，「我感覺到他的下體，非常噁心」，郭源元最後放聲大哭，黑人才變成原本大家印象中的樣子，變得有禮又溫柔。「我記得我從『被放過』的當下，雖然仍舊非常驚恐，但心裡更多的，竟然是滿懷感激的情緒。『太好了，我可以回家了，太好了，他讓我回家』，我當時是這樣想的。」

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