運動有益身心健康是不爭的事實，然而太激烈的運動並非適合所有人，當心適得其反。印度科學家提出警告，若有頸動脈狹窄問題，心跳速度太快很可能引發中風。

頸動脈位於人體頸部兩側，為臉部與腦部提供血液，脂肪與膽固醇在血管內累積形成斑塊時，會導致血管變窄，這種過程稱為頸動脈狹窄。頸動脈狹窄初期很難察覺，會阻礙通往腦部的血流，可能引發中風，相當危險。在台灣，腦血管疾病常年掛在國人10大死因排行榜上，2022年排名第5。

美國《紐約郵報》報導，印度理工學院克勒格布爾分校（Indian Institute of Technology Kharagpur）研究團隊日前在科學期刊《流體物理學》（Physics of Fluid）發表研究報告。

研究人員利用電腦模型頸動脈3種不同狀態的血流速度，分別為血管阻塞程度0%、30%（輕度阻塞）與50%（中度阻塞），把運動造成的心跳速度（每分鐘140下）納入這3種血管狀況之後觀察。肥胖人士休息時的靜止心率介於每分鐘67下至100下，只要快走一陣子，心率就可達到每分鐘140下。

頸動脈健康或僅有輕微阻塞的人，透過運動可助維持健康的血流量。若是頸動脈中度或嚴重阻塞的人，就要特別當心運動引發的問題。研究報告第一作者羅伊（Somnath Roy）指出，劇烈運動對於頸動脈中度或高度狹窄的患者會帶來負面效果，「頸動脈狹窄區域承受的剪應力會大幅增加，這可能引發窄化位置破裂，破裂的斑塊會流向腦部，引起缺血性腦中風」。

頸動脈狹窄的高危因子除了吸菸、肥胖，不愛運動又有高血壓、高膽固醇或糖尿病，也可能成為頸動脈狹窄患者。隨著年齡增長，頸動脈也可能變窄。

研究人員表示，身體健康的人進行壓力較大的體能鍛鍊可促進心血管機能表現，對於全身血管多處狹窄的人而言反而有害，若無專業人士在場監督，這種人從事強度較大的運動時心跳過快，可能會造成極度不利的後果。

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