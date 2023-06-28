「#MeToo」風波在台灣演藝圈中持續延燒，舉凡許傑輝、宥勝、炎亞綸、黃子佼、陳建州等明星藝人皆被捲入。其中陳建州被「大牙」周宜霈指控後，也於今(28日)與范瑋琪聯合發出律師聲明，向大牙提告並求償1千萬。對此，大牙也在臉書發文回應，而知名律師李怡貞也在臉書上指出其「喊告動機」。

陳建州今日透過經紀人釋出正式提告聲明和民事起訴狀，表示要求大牙賠償陳建州、范瑋琪各500萬，並在大牙的臉書專頁置頂道歉聲明3天。對此，大牙也在臉書上發文，寫下：「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見。」正面回應了。

相關貼文曝光後，有不少藝人以及網友們都紛紛湧入大牙臉書貼文聲援她。另外，律師李怡貞也在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上頻頻對此事發聲，呼籲若有其他的受害者們：「一定要勇敢站出來。」並表達自身的觀點：「如果大家看得出來『那些舉動』是為了阻止其他受害者出聲，就表示那些人是真的害怕大家接連出面發聲。」因此，其他人要勇敢站出來才行，並在留言區中寫下：「反面想，1000萬代表的也是各種懼怕」等字句。

事實上，李怡貞先前也發文，指出：「請大家自行搜尋『強制公開道歉 違憲』相關新聞，然後1千萬的訴訟費用10萬記得要繳給法院，不然案子會被駁掉。」並在留言區中，回覆網友「我有疑問，為什麼不提刑事訴訟？」的問題，指出：「告不成機率高吧？或是展現不出一千萬的價值？」

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