繼大牙周宜霈後，28日晚間，微風女神郭源元也跳出來闡述自己當年遭到黑人陳建州性騷的經歷，引發軒然大波。對此財經網美胡采蘋大酸「黑人你成功用一千萬逼出第二個受害人了，恭喜」。

胡采蘋稍早在臉書指出陳建州勢力龐大，在演藝圈、娛樂事業與體育都有相當影響力，這次提出1000萬賠償意圖就在警告大牙，並嚇唬其他受害者，想指控就必須背負這麼大的風險，但事實上民事法官根本不會判到這個金額，直言黑人手段高超，喊話必須要有第二個人出來，別讓大牙孤單一人。

未料僅隔2小時，郭源元就自曝也曾遭陳建州性騷的過往，包括次數不只一次，過程中遭到熊抱，被強迫親臉，甚至還被強推到床上，嚎啕大哭後，陳建州才放過自己。

胡采蘋為郭源元，也不忘在自己臉書大酸，陳建州用1000萬逼出第二個受害人了。

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