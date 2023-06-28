行政院副院長鄭文燦今日拜會自民黨幹事長茂木敏充，眾議員鈴木憲和、曾根康隆、山口晉眾與會，他特別感謝疫情期間擔任外務大臣的茂木敏充，曾連續捐贈台灣6批疫苗。他28日傍晚透過臉書表示，台日關係緊密，在半導體、綠能及低碳轉型產業相互合作，茂木敏充也非常期盼兩國友好關係能擁有更多元、更多領域的合作，達成共同願景。

鄭文燦26日率經濟產業交流訪問團赴日本東京，進行為期4天訪問，此行訪團成員包含經濟部次長林全能、工業局長連錦漳及台日產業合作推動辦公室等。他表示，台日共享自由民主價值，並擁有往來密切的經貿關係，也面對共同的地緣政治挑戰，更重要的是，台日追求相同的願景。

他指出，今年5月在廣島舉行的G7峰會，達成共識要降低風險（de-risking，not decoupling），但對台日關係而言，則為coupling，使日本技術設備、研發能力，結合台灣優異的製造能力，在半導體、綠能及低碳轉型產業相互鏈結。我也以台積電在日本熊本投資為例，將讓台灣、日本、美國形成半導體生態系的合作圈，拉大技術領先。

他表示，疫情趨緩後，日本是台灣人最喜歡旅遊的國家，今年已經有超過130萬人次赴日觀光，也為航空公司和旅行業者的復甦帶來動力，希望台日友好的關係，從現在到未來，能擁有更多元、更多領域的合作。