國民黨總統參選人侯友宜拋出震撼彈，國安會前秘書長金溥聰加入侯友宜的競選團隊；金溥聰擔任競辦執行長，也引發外界高度關注。前立委郭正亮表示，鴻海創辦人郭台銘不選的機率突然增高 。

針對金溥聰加入侯友宜競選團隊，郭正亮今(28日)在《下班瀚你聊》節目中表示，布這個局，郭台銘不敢選，因為前總統馬英九、前立法院長王金平都表態，接下來前高雄市長韓國瑜最後還是會表態 ，所以他認為，郭台銘參選的機率越來越低，而且金溥聰會出手。

郭正亮指出，侯友宜7月23日就篤定提名了，一旦篤定提名，挺侯友宜這些人就不會離開。主持人黃暐瀚形容說，「刀子已經插在桌上，就對了，要來輸贏！」郭正亮接著表示，這招就是金溥聰的味道，後面有什麼招 ，你不知道 ；據他了解，他們對郭台銘是有招的，他也聽到一個重要人士跟他說， 那人並不在競總，可是非常資深，稱他們有準備一些東西。

郭正亮表示，郭台銘知道金溥聰的快準狠 ，郭台銘應也會去打聽一下，因此，他認為，郭台銘不選的機率突然增高 。