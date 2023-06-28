黑人陳建州遭藝人大牙（周宜霈）指控性騷擾，不過他隨即發聲明否認，更提出民事告訴求償1千萬元，但今（28）日晚間號稱「微風女神」的郭源元也發長文力挺大牙，淚訴自己2度遭陳建州性騷擾的經過。對此，有律師開酸陳建州：「1千萬無法彰顯你的崇高價值啦」，要陳建州乾脆直接提出刑事告訴，再求償1億元民事賠償，還能藉此省下百萬裁判費。

郭源元今晚發長文控訴2度遭陳建州性騷擾，不僅遭到熊抱、強迫親臉，甚至被強推到床上，最後是她嚎啕大哭，陳建州才就此罷手，郭源元直說：「我感覺到他的下體，非常噁心」，過程中腦海裡甚至浮現可怕的想法，擔心自己被性侵又被殺害。

對此，律師李怡貞在個人臉書粉專發文狠酸，若陳建州真的認為自己清白，乾脆直接提告刑事誹謗，用附帶民事訴訟的方式，等檢察官起訴後再對指控他性騷擾的大牙、郭源元等人提告民事，並求償1億元，如此一來就可以不用繳交1百萬元的裁判費，李怡貞直說這樣很省錢，「而且看來未來要追加好幾個被告，會大省錢的」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆，「法院跟律師開始忙了」、「真心想看到這對夫妻受到教訓」、「一開始直接道歉就沒事了啦！打死不承認還搞提告，更彰顯這種人有多麼壞」、「好優雅的嗆！看了舒服」、「讓我們繼續看下去～求償越多，越多人出來指控」、「會不會嘴巴開口的數字最後是自己要吐的費用」。

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