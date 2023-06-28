先前的說法，瓦格納(PMC Wagner)是私人軍事集團，自己有經營能力，也有自己的資金。但是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在周二的說法卻是：瓦格納的費用都來自俄羅斯國防部的預算。

防衛部落格(Defense Blog)報導，據普丁所說，俄羅斯政府從去年5月到今年5月間，就向瓦格納集團提供了862.62億盧布（約310億新台幣），這是戰士的工資和激勵獎金。

他在克里姆林宮對軍人們說，政府並沒有辜負瓦格納部隊，「由國防部支付的和國家預算，已經為這個組織提供了全額資助。」

普丁這段話，表明瓦格納名為私人軍事集團，但它實際上是國家的一個部門。這其實也是外界長久以來所預測的。

《紐約時報》在去年的專題報導就將瓦格納集團，描述為「俄羅斯國防部裡的一個獨立單位」，當俄羅斯政府需要執行那種不能公開，被發現也必須否認的衝突時，就會派出該單位，因為瓦格納部隊使用正規軍營設施訓練。同時，該組織使用的武器也都是從正規軍那裡接收來用的。

在報導出來後，普丁和莫斯科官員曾多次否認，「稱瓦格納隸屬於俄羅斯國防部的說法完全是謊言。」

現在普丁等於是承認瓦格納與俄羅斯官方的關係，那麼瓦格納在戰場上的非道義行為，俄羅斯政府也有責任。瓦格納戰士多次被指控在作戰地區實施大規模處決、強姦、綁架兒童等酷刑。