演藝圈metoo連環爆，繼許傑輝、黃子佼等藝人陸續被指控性騷後，以愛妻形象聞名的「黑人」陳建州也人設崩壞，近日遭女星大牙（周宜霈）揭發出差時闖旅館房間摟抱求愛行徑。陳建州今(28日)對大牙發出民事求償1000萬聲明，讓看不下去的「微風女神」郭源元也metoo，發文控訴黑人誘騙至家中強抱還丟上床的恐怖經驗。網紅「鬼才阿水」對此指出，加害者早已習慣此仗勢欺人手法，網友也怒喊「相信不止兩個受害者！」

陳建州27日先是被大牙指控性騷，趁到香港出外景時闖入女方房間，他今和老婆范瑋琪共同發表律師聲明，並對大牙提告求償1000萬，隨後有「台版小松菜奈」稱號的「微風女神」郭源元，也發長文控訴2度遭黑人性騷，其中一次還是范范懷孕的時候，他除了數次索吻，更直接把郭源元誘騙至他家中，強抱她並強壓在臥室床上。郭源元強調現在決定說出來的原因只有一個，「就是我不想讓大牙只有一個人。」

「繼大牙後，郭源元也跳出來表示曾受黑人陳建州欺負，如今他又要再開價一千萬來製造輿論壓力嗎？」鬼才阿水指出，這些事件的加害者通常都有一個通病，就是受害者絕對不只一人，因為加害者早已食髓知味，習慣靠著權勢欺負他人。他也在留言區PO出合照說，以前還在大熱門幫忙拍片的時候有遇過郭源元，人又美工作態度又超棒，對她印象非常好。

網友表示「相信不止兩個受害者」、「他以為用一千萬就可以嚇唬人嗎（鬼：他就是要讓後面的人不敢跳出來啊）」、「不要以為出奧步就能嚇到那些受害者」、「我相信很快他就牆倒眾人推了（只要有人敢發聲，後面的也會更有勇氣）」、「他的手法很熟練」、「現在就看陳建州和NONO誰比較敢比較齷齪」、「慣犯，希望有更多的人出來指認」、「兩個事件都有很可怕的共同點，就是都出現他老婆相關的話，我不相信范范不知道」。