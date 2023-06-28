女星大牙(周宜霈)近日指控前老闆陳建州(黑人)11年前硬闖房間性騷擾，對此，陳建州火速否認並發出律師聲明，求償1000萬新台幣，並要求公開道歉，令「黑澀會」相關話題引起熱烈討論，日前一名網友透露跟朋友閒聊，提及看過黑澀會的節目被吐槽是老人，感到相當無奈，文章曝光後網友也熱議。

原PO在PTT八卦版發布以「有看過我愛黑澀會的是不是老人？」標題的文章，表示聊天到一半，女性友人拋出問題：「黑澀會是什麼古老的節目？」他回應國中看過此節目，結果被對方吐槽：「老人喔？」當下無言以對，隨後在留言區自曝年紀：「我80年次的啦，真的老了，哭哭。」

貼文勾起許多8年級生的回憶，紛紛回應：「十多年前的節目，說是老人好像也正常」、「國中熬夜看12點重播」、「小一時會跟鄰居一起看」，此外，也有許多人在Dcard回憶往事，提到2個節目：「對我們八年級生來說，黑澀會與棒棒堂，算是蠻紅的」、「當時我國小班上的女同學，就一堆會喊棒棒堂的誰是老公」、「真的蠻好看的，因為那時候他們才14-20歲，多才多藝又外型不錯。」

《我愛黑澀會》自2005年播到2009年，一共錄了1073集，捧紅許多女星，像大牙、翁滋蔓、Apple(黃暐婷)、鄭靚歆等人，有不少美眉因此認識擔任主持人的陳建州，大牙等人的經紀約更簽給陳建州，不過大牙近日發文指控，2012年一同赴香港錄節目，陳建州在飯店對她性騷擾，陳建州則否認喊告，對此，大牙嚴正強調：「本人陳述均為事實」，並態度堅決地說：「法院見！」

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