中共解放軍日前進行多次環台軍演，甚至不斷有機艦穿越海峽中線，台海局勢也隨之升溫，而美國也進行強化嚇阻，透過太平洋通道系列演習，展現美軍能和區域盟友、與夥伴協同作戰。對此，前海軍艦長呂禮詩28日就爆出，「美軍已經把重點放到第二島鏈了，不斷地有證據證明他要撤出第一島鏈」，引發討論。

呂禮詩28日在廣播節目《財經起床號》中表示，在2017年時，我們看到日本《共同通訊社》報導美國在研究，要從第一島鏈逐步撤退，把第一島鏈的防衛交給日本等盟國，這跟美國在2017年制定戰略和重返制海是同一年的時間，「不是要把制海前線拉到第一島鏈，而是定駐在第二島鏈」。

呂禮詩更提到，「以往日本海都有一隻美國至少以四艘編成的巡洋艦，編成一個彈道飛彈防禦的編隊在日本海，防範北韓各型飛彈的射擊，等到以後日本的陸基神盾完成，就沒這樣的編隊了」，呂禮詩認為，「美國在日本海的飛彈防禦編隊要抽回關島，防禦關島，另外在他們除役之後要部署關島，要以最少的人力對關島進行防禦」。

最後呂禮詩也點出，「同時現在我國協助帛琉延長機場跑道，這為了讓更大型的戰機能夠進駐，美軍還要在帛琉上面籌建雷達，因為他要退到第二島鏈，美軍已經把重點放到第二島鏈了，不斷地有證據證明他要撤出第一島鏈」。