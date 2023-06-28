《以色列時報》26日報導稱「以色列總理納坦雅胡將於下月訪問中國，此行可能會惹惱拜登」，此前美國總統拜登已明確表示，短期內不會邀請納坦雅胡訪美，《以時》認為納坦雅胡對華盛頓越來越失去耐心。前立委郭正亮27日在《頭條開講》節目強調，納坦雅胡本來就跟民主黨不好，巴不得川普趕快當選。納坦雅胡本來急著拉攏遜尼派，但被中國大陸破局，讓什葉派與遜尼派和解，他就眼明手快立刻轉調，換中國牽線。

「納坦雅胡本來就跟民主黨不好！管你拜登火不火大？巴不得川普趕快當選！」郭正亮表示，納坦雅胡真的有政權危機，而且他的反對派就直接攻擊，說你的外交戰略完全錯誤。因為他就是急著拉攏遜尼派，要對抗伊朗，結果被中國大陸破了！

郭正亮提到，中國大陸就先團結伊斯蘭，讓什葉派跟遜尼派和解，就解除了大部分的問題。所以納坦雅胡是眼明手快，就立刻轉調，說既然現實是這樣，那我當然要搭中國大陸便車！他就是希望中國大陸能夠幫他穩住跟沙烏地阿拉伯的關係，伊朗就以後再說吧。

「我認為他跟巴勒斯坦的問題，還沒有那麼快！」郭正亮指出，納坦雅胡主要先要處理他跟遜尼派的關係，那本來是美國牽線，但現在美國看來不可靠，所以就改由現在跟沙烏地阿拉伯處於蜜月階段的中國大陸來牽線，就是換了牽線人，「就是美國不可靠了，中國比較可靠！」

郭正亮強調，而且就在幾個月內，就有這麼大的天翻地覆的一個變化，那當然就知道，中國大陸是有效的力量！