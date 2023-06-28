台大國發所前教授陳明通公開指稱「台大學倫會的判決是一場世紀大冤案」，他要幫林智堅討回公道，激怒負責處理相關學倫事件的台大社科院長蘇宏達，在臉書發文強調「豈容作賊的喊冤」，要求教育部和校方立即公開林智堅、鄭文燦、陳明通等3份審定審議報告書全文。國民黨立委賴士葆也在臉書聲援蘇宏達，直指台大和教育部都認為學倫會的審議內容不能公開，令人匪夷所思，直言「台灣快變成黑箱王國了」。

賴士葆表示，林智堅論文抄襲案是台灣學術之恥，耗費社會的版面夠久也夠多，換成一般正常有學術良知、知所進退的教授，早就自我閉門思過，向社會道歉。惟陳明通 仍繼續好長一段時間頑強的佔住國安局長的位子，厚顏的用「陳局長不回答陳教授的問題」來逃避諉過。被請辭之後，汲汲營營地為保住退休金奮戰。

賴士葆說，陳明通的論述是「不能因為一個學生論文抄襲就開除指導教授」，這樣荒謬的觀點完全無視他指導的鄭文燦的論文也被認定抄襲，更遑論陳明通指導的173篇論文當中，只有5篇選擇公開，其餘97％的電子論文都鎖在黑箱裡，很多學者都說不合理，質疑到底什麼見不得人的情況。

賴士葆指出，台大認定陳明通未達解聘的程度，所以陳明通保住退休金，但是陳明通得了便宜還賣乖，裡子面子全都要，繼續喊出「學倫會判決是世紀大冤案」，將繼續努力平反這項冤案。

賴士葆質疑，這個全國關注的學倫案，如果真是受到冤屈，全台灣的學者教授都會挺身而出替陳明通抱不平，然而全部的輿論都認同台大學倫會的審訂。現在陳明通無的放矢的指控，對於參加學倫審定的教授是不可承受之辱，最不可思議的是台大國發所以及整個台大校譽經此事件整體形象和社會觀感都受到重創，台大竟唾面自乾，不出面捍衛學倫會的審議，默許抄襲方對台大的指控，只見台大的立場閃爍搖擺，又要大家相信學倫會的審議結果，又不公開內容，讓人匪夷所思。

賴士葆大歎，台大和教育部都聲稱學倫會審議不能公開，當蔡英文的論文被教育部封存30年 變成一個標竿，疫情相關的報告都習以為常的被黑箱封存。當台大都不急於挽回聲譽，教育部也覺得事不關己，外界也就更無權置喙，只能讓蘇宏達教授徒呼負負了，就讓台灣變成黑箱王國吧！