繼女星「大牙」周宜霈控訴11年前遭「黑人」陳建州性騷，後者透過律師發聲明提民事訴訟求償1千萬元新台幣，卻逼出「微風女神」郭源元發聲，自曝遭陳建州2度性騷的過程。第二位受害者出現，讓媒體人姚惠珍不忍了，直言黑人陳建州能在台灣綜藝圈、體育界呼風喚雨，是因與台塑集團王家二房成員交情匪淺的關係，也喊話快中止與陳建州的商業合作。

媒體人姚惠珍28日晚間在臉書發文指出，台塑王家二房有其宗教信仰，也樂於提攜有同樣信仰的年輕人，「黑人陳建州就是其一」，黑人在台灣綜藝圈跟體育界之所以可以呼風喚雨，在於他跟台塑創辦人王永慶二房家族第三代交情匪淺，包括新北國王隊的資金就是來自王永慶二房長女王貴雲與二房次子王文祥家族。

姚惠珍表示，黑人陳建州以虔誠基督徒、愛妻愛家形象行走江湖，如今卻被踢爆屢屢對涉事未深的年輕女性伸出魔爪，一樣熊抱、親吻，企圖性侵。大牙勇敢地站出來，現在第二名受害者也站出來，「但我相信，還有更多的受害者還因為黑人的影響力而噤聲，因為王永慶二房家族與黑人緊密關係、賦予他的權勢而不語」。

姚惠珍也喊話，王永慶二房家族二代與三代成員，請不要護短、不要成為性犯罪嫌疑犯黑人陳建州後面的靠山。「事已至此，如果你們再不中止所有跟陳建州的商業合作，在我眼裡，你們就是共犯結構的一環，不僅有愧你們的宗教信仰，更讓王永慶二房家族的招牌蒙塵。請想想，如果這些遭侵犯的，是你們王家子孫，你們還會怎麼做？」

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