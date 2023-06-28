農委會主委陳吉仲日前批評前高雄市長韓國瑜當北農總經理時「菜土菜金」，讓農民種菜要像下賭一樣難以預期。韓國瑜今(28日)在臉書發文反擊，高官隨意批判的一席話，扼殺農民朋友的辛勞、無視北農基層同仁的付出，將北農一路走來辛苦建立的信譽用政治鬥爭輕易摧毀，實在令人無法忍受。國民黨總統參選人侯友宜晚間也在臉書回應，「信譽無價，韓市長辛苦了！ 民進黨治國沒半步，只會靠政治鬥爭撕毀社會互信，我們一定傾全力下架民進黨！顧好所有農民、顧好台灣農業經濟！」

韓國瑜今在臉書發文表示，聽到北農的老同事在節目上講出「北農最大的資產，是信譽」讓他感慨萬分，因為北農的職責就是保障農民的辛勞得到合理的報酬、也確保消費者買到品質有保障的蔬果。對於近幾年菜價上漲，韓國瑜也認為，是農民朋友一路走來的辛勤得到的成果，北農能做的，就是當一個最具公信力的平台，保障生產者及消費者。

韓國瑜表示，本來不在其位、不謀其政，若北農能穩定發展照顧農民與同仁他也樂見其成，但如今高官隨意批判的一席話，不僅扼殺農民朋友在農業投入的辛勞、更無視北農基層同仁多年來兢兢業業的付出，將北農一路走來辛苦建立的信譽用政治鬥爭輕易摧毀，實在令人無法忍受！

韓國瑜認為，最重要的農委會仍只想著操弄政治意識型態、罔顧農民福祉，長久下來，台灣的農業將受到何種傷害，相信這些時日以來，結果已不言而喻，韓國瑜也呼籲政府高官們，不要再靠著酬庸吸食農民的血、讓基層民眾越過越苦，請負起在這個職位上該負的責任，照顧農民、照顧台灣農業，唯有做好實事，才是獲得支持的根本！

侯友宜晚間也留言表示，「信譽無價，韓市長辛苦了！ 民進黨治國沒半步，只會靠政治鬥爭撕毀社會互信，我們一定傾全力下架民進黨！顧好所有農民、顧好台灣農業經濟！」

國民黨立委也留言挺韓國瑜，王鴻薇說「謝謝苦民所苦的韓市長」、洪孟楷說「信譽不能被政治鬥爭摧毀！北農加油」、江啟臣也說「身為農家子弟，我深知農民們看天吃飯的辛苦，啟臣會在立院持續為農友發聲！」立委參選人游淑慧喊話「請陳吉仲放過北農吧」。