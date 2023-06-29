賈登（Larry Gadon）曾任前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）的律師，也是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）盟友，在去年總統大選期間全力支持小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。

菲律賓最高法院今天發布聲明表示，因賈登厭女、性別歧視、侮辱和激烈的發言，最高法院全院庭審以15比0無異議表決通過，撤銷他的律師資格。

聲明指出，賈登在網路瘋傳的影片中，不斷以污言穢語咒罵香港「南華早報」駐馬尼拉記者羅布雷斯（Raissa Robles）。

最高法院認為，賈登的行徑「抹黑法界人士的信譽，無疑是可恥的」。另外，根據菲律賓律師「職業責任和問責守則」，律師應始終在個人和職業往來中行事得體，保持端正形象，遵守誠實、尊重和禮節，並依照道德行為最高標準維護法律專業的尊嚴。

聲明表示，不幸的是，賈登沒有意識到，無論在公眾或個人生活中，律師應避免出現醜聞。

最高法院指出，賈登曾因攻擊性和激烈言詞遭法院定罪，中止律師執業資格3個月，並被警告若再犯，將遭更嚴厲制裁，且目前仍有10起針對賈登的投訴等待律師紀律相關單位審理中。

去年菲律賓總統大選時，羅布雷斯批評小馬可仕在1982到1985年擔任北伊羅科斯省（Ilocos Norte）省長期間，未提交所得稅申報表。小馬可仕因未提交所得稅申報表曾遭法院定罪，並在選舉期間出現多件請願案質疑他的參選資格。

新聞網站Rappler報導，對此，賈登在影片中以性器官、婊子等污言穢語辱罵羅布雷斯，甚至暗示她與狗發生性關係。羅布雷斯於去年2月對賈登提出誹謗、網路誹謗和違反「安全空間法」告訴，並提出申訴要求撤銷賈登的律師資格。

菲律賓「安全空間法」內容為對公共場所、網路、工作場所、教育或培訓機構等處針對性別的性騷擾行為罰則。

菲國總統府26日剛宣布任命賈登為新任總統扶貧顧問。總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）今天發表聲明說，小馬可仕認為賈登身為律師與否不影響他總統顧問的工作，因此賈登將繼續擔任總統扶貧顧問。

針對最高法院裁決，賈登今天接受ABS-CBN新聞台訪問表示：「我不後悔，因為我（支持）的總統贏了。」

賈登說，如果他沒有反擊，人們也許會相信羅布雷斯的說法，小馬可仕可能因此敗選。

不過，賈登指最高法院判決過於嚴厲，他將請求重新審議這項裁定。