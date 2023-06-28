男星「黑人」陳建州被前員工、女星「大牙」周宜霈指控11年前性騷，沒想到黑人偕妻范瑋琪提告求償1千萬後，又遭「微風女神」郭源元爆料。對此，律師呂秋遠分析，黑人和范瑋琪的提告是精準的失控，期望藉此嚇阻Me Too運動、恫嚇被害人，不過由於目前已有2人出面指控黑人，呂秋遠建議，「他們是不是得要想想，涉嫌強制猥褻的部分，是不是要自首比較實際」。

呂秋遠認為，黑人和范瑋琪決定提告大牙是他們的權利，不過有些問題不是提告就可以解決，黑人是被控性騷後公開表示要提告的第一個，卻沒有提出刑事加重誹謗而是民事損害賠償，「因為很容易被檢察官認證」，呂秋遠直言，由於大牙有化妝師朋友、閨密2名證人，可以證實她有聽到黑人的邀約電話，第一時間大牙也有跟朋友說到此事，屆時只要檢察官決定對大牙不起訴，黑人就會成為鄉民俗稱「檢察官認證」的強制猥褻、性騷擾嫌犯。

呂秋遠分析，黑人偕妻提告，但大牙對范瑋琪的妨害名譽、侵權、損害在哪裡？難道是因為大牙指控黑人曾對她說，「沒辦法，你范范姐就很不愛這種事啊！」；其次，呂秋遠對黑人求償1千萬元沒意見，不過聲明書提到拿到錢要捐作公益，「有誰在妨害名譽的損害賠償上，法院真的判決這麼多錢？」；最後，憲法法庭已有判決認定，要求加害人道歉是違反言論自由，律師聲明卻要求大牙道歉，「這樣的訴訟行為，根本是精準的失控好嗎？」

呂秋遠強調，法律不是拿來嚇阻Me Too運動的工具，提告是黑人夫妻的自由，「但是，當第二位被害人已經出現，他們是不是得要想想，涉嫌強制猥褻的部分，是不是要自首比較實際，而不是想著要透過法律來恫嚇被害人」；最後呂秋遠向大牙、郭源元、其他受害人喊話，包括他在內的許多律師都願意支持他們，「如果你們需要我，義不容辭」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。