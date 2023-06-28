「微風女神」郭源元今(28日)在臉書上對「#MeToo」風波發聲，在社群上寫下逾千字長文，揭露黑人陳建州對她「強迫索吻」、「丟床上強壓」等兩次性騷行為。對此，黑人陳建州透過經紀人表示：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

郭源元今日在社群上寫下逾千字長文，內文揭露陳建州對她「2度騷擾」的舉動，指出第一次是在辦公室等待期間，被他突然從後面環抱起來，雙腳離地，並直到應他要求親吻其臉頰後，才被放開；其二則是對方以「送衣服及鞋子」為由，邀請她見面，而後被帶入陳建州家中的房間，並被丟在床上「強壓」，等到她放聲大哭，黑人才像是突然醒來，變回有禮又溫柔的「放過她」。

貼文PO出後在社群上引發討論，而首度發聲控訴陳建州「性騷」一事的大牙，也現身留言區回應：「我哭了，我懂妳的害怕，我哭了，原來他的魔爪伸這麼長！好心疼妳，我不是一個人，妳也不是一個人。」而大牙老公阿廖師隨後也現身感謝：「謝謝妳的勇敢」。對此貼文，黑人陳建州稍早前也透過經紀人回應：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

事實上，郭源元在長文中也透露願意為「#Me Too」發聲的原因：「然而，現在決定說出來的原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人。」讓網友們紛紛留言力挺：「謝謝您願意說出來」、「謝謝你願意出來陪大牙」、「看到最後一句話鼻酸了。」此外，更有網友留言希望發起「#別讓大牙一個人」活動，聲援願意出面發聲的人。

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