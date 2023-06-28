背著非贏不可的壓力，味全龍28日克服5分落後上演逆轉秀，靠著吉力吉撈・鞏冠個人雙安、4打點，以10比7擊敗中信兄弟，將淘汰指數凍結在1。總教練葉君璋認為，現在球隊能做的就是自己把每場球打好，鞏冠也認為，這只是1場球賽，接下來還有上半季2場、下半季60場比賽，「放手做好該做的事就好。」

龍隊昨天輸給「黃衫軍」，加上另一場統一獅與樂天桃猿打和，淘汰指數一口氣減2、只剩1，今天如果再輸就將退出上半季爭冠行列，不過龍隊展現韌性，克服5分落後逆轉，讓龍象2隊淘汰指數同為1。

「老實講，每一場比賽都有壓力。」葉總認為，雖然龍隊今天贏球，但優勢仍在獅隊身上，「其實就算我們贏了，獅隊也是有很高機會能靠自己拋（彩帶），對我們來說，就是把每一場比賽都打好。」

明天獅隊作客新莊與富邦悍將交手，獅隊想要封王最簡單就是自己贏球，而龍隊想要續命，明天除了要全力搶勝，還要寄望富邦幫忙。鞏冠說：「比賽還沒結束，這只是上半季，還有最後2場、下半季60場，大家心情都滿平常的，這只是1場球賽，大家都會互相鼓勵，不要看的太重，放手做好該做的事就好。」