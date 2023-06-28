前新竹市市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的台大碩士論文被認定抄襲而撤銷學位，擔任兩人指導教授的前國安局長陳明通被校方認定有所缺失，但沒有被解聘，引發各界關注。台大校長陳文章今(28)日晚間首度對外說明，並強調是以教師身分表態，認為陳明通毀損台大聲譽，應公開道歉，至於審定報告的部分，則沒有爭議，是否公開已不重要。

陳文章表示，他從台大教師的身分看待此事，認為陳明通確實指導不周，必須負責，即便每位教授都有不同的指導方法、邏輯，但陳明通日前公開表明指導的論文都有撰寫公版，由此可見，學生論文有相似之處，恐怕是導致論文具有暇疵的原因。

陳文章也談到論文寫作與指導的邏輯，強調論文是否周延，不只要看研究方法，問題意識、研究結論也都必須加入檢視，即使是文獻分析，也必須有創新性，一定要提出創見才行。

至於陳明通出面為林智堅喊冤，強調將持續為其平反，陳文章認為，既然兩位指導學生面對學位被撤銷都沒有再採取後續申訴，陳明通擔任其指導教授，應該主動出面向大眾與社會公開道歉。

另外，受限於《教師法》規定，教師必須涉及叛國、貪污、性侵、霸凌等罪名才會被大學解聘，對於陳明通最終未被台大解聘，引發外界關注，陳文章說，他了解這起事件對台大校譽傷害非常嚴重，最後只能這樣處理，感到非常遺憾，為此呼籲教育部修法《教師法》，論文指導責任納入其中。

而就台大社科院長蘇宏達公開喊話校方與教育部公開陳明通案相關審定資料，陳文章說，身為校長不能干預獨立運作，一切都依相關規定辦理，不過事情走到今天，案件公開與否已並非重點，涉及學倫的論文、學位被撤銷均已定案，且當事人也無異議，因此沒有爭議。