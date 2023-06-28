國民黨總統參選人、新北市長侯友宜28日宣布重要人事，延攬前國安會秘書長金溥聰出任競選辦公室執行長，擔任選戰總操盤手，另由前台南市議員謝龍介出任組織部副召集人。「龍介仙」發文直言，之前民調走跌都是事實，不必粉飾太平，所有批評都該虛心接受。但在他牽線下，把金溥聰的電話給侯友宜，兩人三度見面，理念相契，相談甚歡，於是敲定合作，侯團隊「邊跑邊整隊」，將會倒吃甘蔗，他請大家拭目以待。

「向鄉親報告：今天，龍介正式加入侯友宜競選總統團隊，擔任組織部副總召集人！」謝龍介強調，但真正重要的是，金溥聰前秘書長將出任競辦執行長。不可諱言，侯友宜市長與金溥聰前秘書長兩人在此之前，並不熟識，「甚至金秘書長的電話，還是我給侯市長的。」

謝龍介指出，但是侯友宜、金溥聰兩人三度見面，理念相契，相談甚歡，於是敲定合作，其中一次他本人也在場，可作見證。於公，強強聯手為國民黨打仗，再好不過；「於私，侯市長是我兄弟，金秘書長是我南二中學長，未來定能合作無間！」

「我知道，本黨過去這段時間，眾聲喧嘩，民調走跌，支持者破口大罵的有，不如歸去的也有，都是事實！」謝龍介直言，不必粉飾太平，所有批評，都該虛心接受。他也深刻感受到，那些情緒，往往是出於愛之深，責之切，恨鐵不成鋼。

謝龍介表示：於是此時此刻，口說無憑，行動是最好的回應，侯團隊「邊跑邊整隊」，將會倒吃甘蔗，就請大家拭目以待！