澳洲統計局28日公布，澳洲5月CPI年增5.6％，不僅低於4月的年增6.8％與市場預期的6.1％，增幅亦改寫去年4月以來最低。若按月來看，澳洲5月CPI月減0.4％。

排除蔬果、燃料等波動大的項目不計，5月核心CPI由4月的6.7％降至6.1％，創下7個月低點。澳洲5月通膨壓力放緩，主因在於汽車燃料價格年跌8％，與4月暴增9.5％形成強烈對比。

在5月CPI數據出爐後，投資人預期RBA 7月4日下次例會升息機率降至30％，利率高峰預測值由4.6％跌至4.35％。