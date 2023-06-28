澳洲統計局28日公布，澳洲5月CPI年增5.6％，不僅低於4月的年增6.8％與市場預期的6.1％，增幅亦改寫去年4月以來最低。若按月來看，澳洲5月CPI月減0.4％。
排除蔬果、燃料等波動大的項目不計，5月核心CPI由4月的6.7％降至6.1％，創下7個月低點。澳洲5月通膨壓力放緩，主因在於汽車燃料價格年跌8％，與4月暴增9.5％形成強烈對比。
在5月CPI數據出爐後，投資人預期RBA 7月4日下次例會升息機率降至30％，利率高峰預測值由4.6％跌至4.35％。
拜燃料價格大幅回落之賜，澳洲5月消費者物價指數（CPI）年增率降至5.6％，創下13個月新低，核心通膨亦降溫，連帶推升澳洲央行（RBA）下周例會暫緩升息的市場預期。
澳洲統計局28日公布，澳洲5月CPI年增5.6％，不僅低於4月的年增6.8％與市場預期的6.1％，增幅亦改寫去年4月以來最低。若按月來看，澳洲5月CPI月減0.4％。
排除蔬果、燃料等波動大的項目不計，5月核心CPI由4月的6.7％降至6.1％，創下7個月低點。澳洲5月通膨壓力放緩，主因在於汽車燃料價格年跌8％，與4月暴增9.5％形成強烈對比。
在5月CPI數據出爐後，投資人預期RBA 7月4日下次例會升息機率降至30％，利率高峰預測值由4.6％跌至4.35％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。