男星陳建州（黑人）近日遭大牙（周宜霈）指控性騷擾事件，他第一時間否認，隔天陳建州連同妻子范瑋琪發出律師聲明稿，要求大牙賠償1000萬元，還要大牙在臉書上道歉，大牙卻絲毫不退縮表示「法院見」，模特兒郭源元也指控被黑人性騷，網友們挖出9年前郭源元和黑人的合照。

郭源元28日在臉書發布長文，提到黑人和郭源元聯絡，表示有品牌衣物想送她，希望她能以穿搭拍照方式在社群平台露出，當時在黑人的辦公室中碰面，黑人突從身後抱住她並按在腿上坐下，說要親吻「妳先親我一下，妳先親我一下。」，郭源元為了離開只好屈服親了黑人臉頰；之後黑人再表示要送衣服，她不斷拒絕，但對方非常堅持，所以最後答應在路邊領取，結果黑人將車停在路中間開副駕門要求上車，由於後方車輛開始按喇叭，於是郭源元上車了。

沒想到被載去的是黑人家中，她透露黑人整個人壓上來環抱，自己被輕易抓進房間丟在床上，她不斷說「想回家」，過程中她感受到對方的下體，最後她放聲大哭才逃過一劫。而網友挖出9年前她與黑人是因為Love Life的公益活動認識，當時她穿著Love Life T恤與黑人開心自拍，並寫下「謝謝黑人哥」。而黑人透過經紀人回應：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

郭源元2014年曾在臉書發文宣傳黑人舉行的Love Life 公益計畫。（圖／郭源元facebook）

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