去年波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）宣布，直到2022年底，波蘭將完全停止從俄羅斯進口液化石油氣（LPG），然而今年第一季度（Q1），波蘭大部分的燃料進口仍來自俄羅斯，比例更是超過該國一半，比去年還多，此外，波蘭政府也未能成功說服歐盟禁運俄羅斯液化石油氣。

據波蘭財經媒體money.pl週一（26）報導，歐盟理事會通過了針對俄羅斯入侵烏克蘭的第11次制裁措施。然而，這些限制仍然不適用於液化石油氣（LPG），波蘭不僅沒有停止購買俄羅斯液化石油氣，而且其大部分燃料進口仍然來自俄羅斯。根據波蘭液化石油氣協會理事克維柯斯基（Bartosz Kwiatkowski）提供的最新數據，2023年Q1波蘭向俄羅斯採購的液化石油氣佔該國的進口總額50.8%。

根據歐盟統計局和能源論壇的數據，2022年花費了7.1億歐元（近新台幣240億）的價格從俄羅斯購買了液化石油氣，佔波蘭進口天然氣中的份額47.1%，而歐盟其他國家總計為4.17億歐元（近新台幣141元）。

Germany announced it will not import gas or oil by end of the last year, a year ago. It have nothing to do with blowing northstream up. Poland kept importing oil until shortly. Still biggest importeur of lpg from Russia. pic.twitter.com/zi9NBZAt66 — don don wings (@dondonwings) April 22, 2023

波蘭是歐盟區最大的液化石油汽車市場，因此這些俄國液化石油氣主要用作汽車燃料，根據波蘭中央統計局的數據，有340萬輛客車使用這種燃料，其餘用於波蘭人家中的暖氣、工業和農業用途。

報導質疑，當前波蘭市場上使用俄氣的情況不減反增，那麼問題就出現了，波蘭政府在這件事情一直以歐盟先鋒國家自居，高舉著削弱俄羅斯能源和燃料市場影響力大旗，早在 2022年4月，莫拉維茨奇就宣布，波蘭將在年底前完全停止從俄羅斯進口液化石油氣，但數據證明事實並非如此。