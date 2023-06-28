蘋果27日市值來到2.958兆美元，距離3兆美元大關僅有咫尺。蘋果收盤價若能站上190.734美元，或是再漲1.4％，便能成為首家市值達3兆美元的上市公司。

去年1月蘋果盤中市值一度跨越3兆美元大關，但該紀錄並未能持續到收盤。之後iPhone供應鏈瓶頸打擊銷售，蘋果市值不斷萎縮，到了同年底市值幾乎蒸發1兆美元。

今年來蘋果股價漲勢凌，開春迄今累計勁揚45％。由於投資人對科技股重拾信心，上半年科技類股表現亮眼，那斯達克綜合指數今年來躥升30％。

AI並不是蘋果股價走高的唯一推手，蘋果5月公布強勁的上季業績，投資人樂觀看好蘋果新發表的15吋MacBook Air筆電，與首款頭戴式裝置Vision Pro能拉抬銷售，以及市場正熱烈期待將於9月問世的最新一代iPhone 15，皆支撐蘋果股價持續上攻。

Vision Pro為蘋果自2014年來的首款全新產品，售價達3,499美元，預計明年初在美國上市。市場預期蘋果將在秋季新品發表會展示Apple Watch Ultra與iPhone 15系列手機。

雖然蘋果客戶忠誠度高，但部分分析師認為，美國潛在經濟衰退可能讓消費者減少購買蘋果產品與服務。瑞銀分析師佛特（David Vogt）基於iPhone銷售和服務收入可能萎縮，日前將蘋果股票評等由「買進 」下修至「中立」，目標價190美元。