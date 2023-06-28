外媒引述消息人士表示，福特汽車計劃至少裁減1,000名北美受薪和約聘員工，此為該公司支應龐大的電動車投資的最新行動。據悉，工程師為這波裁員的主要對象，電動車與軟體部門員工也將受到影響。福特在北美有2.8萬名受薪僱員。