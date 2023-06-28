福特計劃裁減至少1,000名北美受薪和約聘員工 23:232023/06/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外媒引述消息人士表示，福特汽車計劃至少裁減1,000名北美受薪和約聘員工，此為該公司支應龐大的電動車投資的最新行動。據悉，工程師為這波裁員的主要對象，電動車與軟體部門員工也將受到影響。福特在北美有2.8萬名受薪僱員。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三陽啟動接班布局 吳清源獨子進入董事會 谷歌再裁員 Waze併入谷歌地圖部門 《國際金融》瑞銀揮刀 據報裁員瑞信半數員工 #受薪 #計劃 #裁減 #約聘 #電動車 也許您會感興趣 推薦閱讀 台師大攜手海內外學術電競平台 共育數位虛擬運動人才 14:532023/06/28 生活 電動輔助自行車廣告宣稱取得閃電標章 小心無法上路 19:162023/06/28 財經 《國際社會》電動滑板車交通意外多 義大利強力管制 14:192023/06/28 財經 《國際產業》美加工程師注意 福特本周啟動裁員 12:182023/06/28 財經 全國最大示範路線！ 北市承德幹線48輛電動公車上路 14:362023/06/28 生活 首批國內示範三型的華德電動巴士 28日交車上路 22:032023/06/28 財經 恐觸法！ 延長線接公有停車場充電樁充電 中市府：將依竊盜等罪告發 16:592023/06/28 生活 4月行人死亡大增 道安會指出「1問題」Q3加強執法 16:262023/06/28 生活 《基金》中國疫後各領域復甦 一兆特別國債有望發行 13:082023/06/28 財經 嘉義車站後站土地啟動都更 發出1300餘份調查問卷 15:292023/06/28 生活 因應需求下滑 福斯調降部分電動車款產量 22:522023/06/28 財經 《電機股》東元參與全台第一DMIT電巴車隊 10:182023/06/28 財經 物價指數嚴重低估 國民黨：軍公教實質薪資負成長 15:282023/06/28 政治 瑞典示威者計劃再燒《古蘭經》 恐加劇與土耳其緊張關係 19:412023/06/28 國際 《國際產業》又有兩巨頭喊+1 特斯拉充電技術可望「一統天下」 11:282023/06/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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