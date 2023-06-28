女星大牙（周宜霈）昨（27）日揭露黑人陳建州私下狼行，2012年與他出差時遭性騷擾，男方卻否認還喊告，甚至揚言要大牙賠償千萬。「微風女神」郭源元今（28）日在臉書發千字文指控陳建州企圖性侵，但隨後卻遭他堅稱莫須有且不再回應；有不少網友發現郭源元的一句話，讓陳建州吃定不用認罪。

郭源元今晚發文揭露過去遭陳建州兩次性騷經歷，曾被他帶到辦公室強抱襲吻。第二次陳建州在范瑋琪孕期，直接把她載回家，強行抱她丟上床，還是他與范范（范瑋琪）的主臥室裡，再被拋到另一張床；過程中郭源元還感覺到他的下體，讓她覺得非常噁心，直到她放聲大哭黑人才恢復「有禮又溫柔」的樣子，送她回家。

但隨後陳建州透過經紀人發聲，針對郭源元的發文堅稱「針對莫須有的指控，我們不再回應」；不過，除了大牙之外又有新的受害者，也立刻引起網友熱烈討論，對於陳建州堅稱自己沒有做出遭指控的行為，都認為郭源元千字文中這句話讓她被吃定。

原來郭源元在指控陳建州的文章中，提及「很抱歉能做為證據的訊息，在我後來換手機的時候全部消失了」，讓網友不免感慨，「他當然先裝死，有下一個再說」、「說出這句就先輸一半了」、「沒證據大概死撐到底了」、「他想用冷處理混過去，吃定你沒證據啊」。

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